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Британия выставит Евросоюзу счет на $11 млрд. `за Brexit` | Фото: Thinkstock12.03 13:18   MIGnews.com

Британия выставит Евросоюзу счет на $11 млрд. "за Brexit"

В Европейском инвестиционном банке (ЕИБ) хранятся 9 миллиардов фунтов стерлингов (11 млрд. долларов), которые Лондон вложил и после своего выхода из Европейского союза, соответственно, потребует вернуть, пишет газета The Sunday Times.

Согласно экспертно-правовому заключению адвоката Консервативной партии Мартина Хоува, подготовленному по запросу правительства перед началом переговоров между Лондоном и Брюсселем об условиях Brexit, "правительство не только не имеет юридических обязательств платить хоть что-либо Брюсселю, но ЕС должен также вернуть Великобритании ее долю участия в капитале Европейского инвестиционного банка".

Долю Соединенного Королевства в капитализации ЕИБ британские эксперты оценили в 9-10 млрд. фунтов.

Напомним, что ранее Евросоюз выразил готовность требовать от Лондона выплаты 60 млрд. фунтов в качестве его обязательств по пенсионным выплатам европейским чиновникам, которые глава британского правительства Тереза Мэй отказалась оплачивать.
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