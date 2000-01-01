12.03 11:09 MIGnews.com

Ричард Гир: Если Биби заключит мир, то какое дело до сигар?

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Если Биньямин Нетаниягу заключит мирный договор с палестинцами, то расследование его "сигарного дела" сразу отойдет на второй план, заявил голливудский актер и ветеран мирного движения Ричард Гир в эфире 2-го канала ИТВ 11 марта.В Израиль он прилетел на презентацию фильма Йосефа Седара "Норман", где он исполнил главную роль. Актер прокомментировал коррупционный скандал, в эпицентре которого оказались Нетаниягу и голливудский продюсер Арнон Милчен."Я участвовал в двух его фильмах, и он всего вел себя по-джентльменски. Хоть я и не знаю подробностей, но о чем вообще речь? О сигарах? Если речь идет о парнях, приверженных чему-то великому и которые добились своего, то кому какое дело может быть до сигар?" – задался вопросом Гир.Но чтобы это все-таки случилось, израильскому премьер-министру следует уже сейчас заняться разработкой мирного плана, считает артист."Поэтому я отношусь к этому (получению подарков – ред.) нормально. Если ты чего-то хочешь, то ты этого добьешься. Вот что я усвоил за свою жизнь – если ты очень сильно чего-то хочешь, то обязательно к этому придешь", - добавил он.Для 67-летнего Гира данный визит в Израиль стал уже четвертым. Выступая на 2-м канале, он упомянул и ныне отбывающего срок в тюрьме экс-премьера Эхуда Ольмерта, которого назвал своим другом."Учитывая все вызовы, которые выпали на его судьбу, я действительно полагал, что остается надежда на решение его конфликта. Если бы Ольмерт совершил мирный процесс, кому было бы какое дело до того, что он присвоил – ведь он завершил мирный процесс! То же самое и здесь", - уверен Ричард Гир.Помимо того, он сравнил Нетаниягу с Дональдом Трампом, заявив, что ввиду своего менталитета они не понимают в полной мере смысл мирного процесса, а самого американского президента обвинил в отсутствии "нравственного центра". Гир уверен – волна антисемитизма в США напрямую связана с нынешней властью."У нас в Америке наступил очень мрачный период с очень мрачным лидером. Существуют опасения, что может наступить ужасный статус-кво. Но я продолжаю искать надежду, возможности и свет", - уверяет актер.