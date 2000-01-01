12.03 10:20 MIGnews.com

Германия: Нетаниягу зачислили в семерку полоумных диктаторов

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Два германских таблоида - Hamburger Morgenpost и Berliner Kurier, опубликовали статью “Семь самых безумных диктаторов мира”.В ней, наряду лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, сирийским диктатором Башаром Асадом, правителем Северной Кореи Ким Чен Ымом, президентом России Владимиром Путиным, президентом Филиппин Роберто Дутерте и диктатором Зимбабве Робертом Мугабе назван премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу.Грехи израильского “полоумного диктатора” описаны следующим образом: “Он давно отвергает решение палестинской проблемы по формуле два государства для двух народов. Он продолжает строительство поселений, тем самым провоцируя палестинских соседей. Он пытался вынудить Барака Обаму атаковать Иран - и ему это может удастся с Трампом”.Израильское посольство в Германии заявило протест, назвав публикации “антисемитскими”.Ранее Morgenpost призывала читателей не выбирать Израиль в качестве туристического направления из-за того, что тот “брутально репрессирует палестинцев в оккупированной Западной Иордании (!)”.Публикации в были осуждены представителями Партии Зеленых и Христианско-Демократического Союза.