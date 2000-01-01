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Германия: Нетаниягу зачислили в семерку полоумных диктаторов 12.03 10:20   MIGnews.com

Германия: Нетаниягу зачислили в семерку полоумных диктаторов

Два германских таблоида - Hamburger Morgenpost и Berliner Kurier, опубликовали статью “Семь самых безумных диктаторов мира”.

В ней, наряду лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, сирийским диктатором Башаром Асадом, правителем Северной Кореи Ким Чен Ымом, президентом России Владимиром Путиным, президентом Филиппин Роберто Дутерте и диктатором Зимбабве Робертом Мугабе назван премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу.

Грехи израильского “полоумного диктатора” описаны следующим образом: “Он давно отвергает решение палестинской проблемы по формуле два государства для двух народов. Он продолжает строительство поселений, тем самым провоцируя палестинских соседей. Он пытался вынудить Барака Обаму атаковать Иран - и ему это может удастся с Трампом”.

Израильское посольство в Германии заявило протест, назвав публикации “антисемитскими”.

Ранее Morgenpost призывала читателей не выбирать Израиль в качестве туристического направления из-за того, что тот “брутально репрессирует палестинцев в оккупированной Западной Иордании (!)”.

Публикации в были осуждены представителями Партии Зеленых и Христианско-Демократического Союза.
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