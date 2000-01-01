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Полиция Нидерландов задержала министра по делам семьи Турции 12.03 00:27   MIGnews.com

Полиция Нидерландов задержала министра по делам семьи Турции

Турецкий министр по делам семьи и социальной политики Фатма Бетюль Сайян Кайя задержана в Роттердаме голландской полицией. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters, уточняя, что министр не была арестована.

По информации нидерландской телерадиовещательной корпорации, полиция заблокировала вход в консульство Фатме Бетюль Сайян Кайя. Министр вышла из автомобиля перед дипломатической миссией, однако голландская полиция не пустила ее внутрь, ссылаясь на "специальный приказ мэра".

Кайя прибыла на автомобиле из Германии, поскольку ранее голландские власти отказались выдавать разрешение на посадку самолета главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

"Нидерланды нарушают все международные законы, конвенции и права человека, не разрешая мне войти в турецкое консульство", - написала она на своей странице в Twitter.

Члены турецкого правительства проводят политическую кампанию в ряде европейских стран в поддержку конституционной реформы в Турции.
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