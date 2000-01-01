Европейский Союз предостерегает Израиль от одностороннего распространения суверенитета на Иорданскую долину и предупреждает о протестах арабов на территории Палестинской автономии.
С таким заявлением выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель, передает Reuters.
"Это может случиться. Вы можете быть уверены, что они не будут мирными", – отметил Боррель.
Верховный представитель ЕС не согласен с некоторыми частями нового мирного плана президента США Дональда Трампа.
"Предложения, представленные две недели назад, явно оспаривают согласованные на международном уровне параметры. Трудно понять, как эта инициатива может вернуть обе стороны за стол переговоров", – добавил он.
По словам Борреля, нужно спросить себя, дает ли этот план основу для прогресса или нет.
Ранее он угрожал Израилю, что Евросоюз жестко ответит на одностороннюю аннексию долины реки Иордан.