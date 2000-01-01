12.02 21:24 MIGnews.com

Израиль прекращает связи с Верховным комиссаром ООН

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Израиль приостанавливает свои связи с Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по правам человека, заявляет министерство иностранных дел. Об этом сообщает Times of Israel.Решение опубликовано через несколько часов после создания "черного списка" из 112 компаний, которые ведут бизнес в поселениях на Западном берегу.МИД распорядился об "исключительной и жесткой мере" в ответ на действия Мишель Бачелет, "выступающей за кампанию BDS". Министр иностранных дел Исраэль Кац намерен защищать компании, работающие в Израиле, утверждает его офис.