13.02 06:00 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Нетаниягу пообещал ХАМАСу "сюрприз всей жизни"
. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу вечером 11 февраля дал интервью 20-му каналу израильского ТВ.
Коронавирус: в Израиле исчезают смартфоны, пылесосы и рыба
. Израильская пресса предупреждает, что прямым следствием эпидемии коронавируса и связанного с этим экономического замедления в Китае станет дефицит товаров на полках израильских магазинов.
"Мы платим им за то, чтобы они убивали израильских детей"
. Адвокат Морис Хирш, представляющий интересы семьи Рины Шнерб, прибыла на слушания по делу о сносе домов террористов, убивших Рину в БАГАЦ.
Нетаниягу будет судить судья, приговорившая Ольмерта
. Израильские СМИ сообщают о том, что определен состав суда, который будет рассматривать “дела о коррупции” премьер-министра Биньямина Нетаниягу.
В Израиле стало больше гомофобов
. В 2019 году в Израиле было зафиксировано на 36% больше инцидентов, связанных с ненавистью к представителям сексуальных меньшинств, чем годом ранее.
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