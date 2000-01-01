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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:13.02 06:00   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Нетаниягу пообещал ХАМАСу "сюрприз всей жизни". Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу вечером 11 февраля дал интервью 20-му каналу израильского ТВ.

Коронавирус: в Израиле исчезают смартфоны, пылесосы и рыба. Израильская пресса предупреждает, что прямым следствием эпидемии коронавируса и связанного с этим экономического замедления в Китае станет дефицит товаров на полках израильских магазинов.

"Мы платим им за то, чтобы они убивали израильских детей". Адвокат Морис Хирш, представляющий интересы семьи Рины Шнерб, прибыла на слушания по делу о сносе домов террористов, убивших Рину в БАГАЦ.

Нетаниягу будет судить судья, приговорившая Ольмерта. Израильские СМИ сообщают о том, что определен состав суда, который будет рассматривать “дела о коррупции” премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

В Израиле стало больше гомофобов. В 2019 году в Израиле было зафиксировано на 36% больше инцидентов, связанных с ненавистью к представителям сексуальных меньшинств, чем годом ранее.


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