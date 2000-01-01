12.02 20:37 MIGnews.com

"Тот, кто объявит нам бойкот, подвергнет бойкоту себя"

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу:"Тот, кто объявит нам бойкот, подвергнет бойкоту себя. Совет ООН по правам человека – это предвзятый, не имеющий влияния орган. Неспроста я отдал распоряжение разорвать отношения с этим органом, и неспроста администрация США пошла на этот шаг с вместе с нами.""В последние годы в большинстве штатов США мы продвигали законы, в соответствии с которыми должны предприниматься решительные меры против тех, кто попытается бойкотировать Израиль. Поэтому этот орган не имеет влияния. Вместо того, чтобы заниматься правами человека, он только и пытается дискредитировать Израиль. Мы решительно и с презрением отвергаем эти попытки."