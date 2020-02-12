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Южный Тель-Авив: на 500 детей мигрантов - 70 израильтян 12.02 20:29   MIGnews.com

Южный Тель-Авив: на 500 детей мигрантов - 70 израильтян

Телеканал КАН показал репортаж о том, что реально происходит  в южном Тель-Авиве.



Население южного Тель-Авива уже давно утверждает, что превратилось в меньшинство, а большинством являются "беженцы "трудовые мигранты", попавшие в страну при содействии или при попустительстве правительства.

В последний год это просто “взорвалось нам в лицо” говорят жители квартала Кирьят-Шалом в Тель-Авиве. Резко сократилось количество израильских детей, обучающихся в школах, и еще более возросло число детей мигрантов.

В 2020 году в государственных школах южного Тель-Авива в первых классах начнут учится 496 детей с гражданством иностранных государств. Израильских детей в этих классах будет, в общей сложности, 70.

Значение этих цифр совершенно однозначно - за 10 лет количество иностранцев в первых классах увеличилось в 15 раз. Израильтян просто выдавливают из южного Тель-Авива.

Те люди, которые все же решаются остаться в южном Тель-Авиве вынуждены посылать своих детей в религиозные школы - несмотря на то, что сами являются совершенно светскими. Другие пытаются перевести своих детей в школы на севере города, и если это не удается - уезжают.

Жители южного Тель-Авива обвиняют во всем муниципалитет, а муниципалитет тычет обвиняющим пальцем в правительство. Ширли Римон, из отдела образования Тель-Авива говорит: “Правительство привезло этих чужаков, высадило их на улице Левински, а виноват теперь Хульдаи. Им не переводят денег, дают им обещания, которые никто не собирается выполнять. И никому нет дела. Просто правительству нет дела.”

Жители южного Тель-Авива говорят: “Наша жизнь превратилась в ад - и никто этим не занимается”.


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