12.02 20:29 MIGnews.com

Южный Тель-Авив: на 500 детей мигрантов - 70 израильтян

500 ילדי זרים, 70 ילדים ישראלים: מספר הנרשמים לבתי הספר בדרום תל אביב חושף – הישראלים בורחים מהשכונות @ittaishick pic.twitter.com/TWSVBtSBHq — כאן חדשות (@kann_news) February 12, 2020

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Телеканал КАН показал репортаж о том, что реально происходит в южном Тель-Авиве.Население южного Тель-Авива уже давно утверждает, что превратилось в меньшинство, а большинством являются "беженцы "трудовые мигранты", попавшие в страну при содействии или при попустительстве правительства.В последний год это просто “взорвалось нам в лицо” говорят жители квартала Кирьят-Шалом в Тель-Авиве. Резко сократилось количество израильских детей, обучающихся в школах, и еще более возросло число детей мигрантов.В 2020 году в государственных школах южного Тель-Авива в первых классах начнут учится 496 детей с гражданством иностранных государств. Израильских детей в этих классах будет, в общей сложности, 70.Значение этих цифр совершенно однозначно - за 10 лет количество иностранцев в первых классах увеличилось в 15 раз. Израильтян просто выдавливают из южного Тель-Авива.Те люди, которые все же решаются остаться в южном Тель-Авиве вынуждены посылать своих детей в религиозные школы - несмотря на то, что сами являются совершенно светскими. Другие пытаются перевести своих детей в школы на севере города, и если это не удается - уезжают.Жители южного Тель-Авива обвиняют во всем муниципалитет, а муниципалитет тычет обвиняющим пальцем в правительство. Ширли Римон, из отдела образования Тель-Авива говорит: “Правительство привезло этих чужаков, высадило их на улице Левински, а виноват теперь Хульдаи. Им не переводят денег, дают им обещания, которые никто не собирается выполнять. И никому нет дела. Просто правительству нет дела.”Жители южного Тель-Авива говорят: “Наша жизнь превратилась в ад - и никто этим не занимается”.