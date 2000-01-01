12.02 20:34 MIGnews.com

"Шин Бет": Беннетт дал "зеленый свет" террору

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Служба безопасности Израиля "Шин Бет" публично раскритиковала министра обороны Нафтали Беннетта за отмену административного задержания еврея, который бросил камень в палестинский автомобиль, сообщил в среду вечером 12 канал.Беннетт издал необычный приказ о задержании в понедельник, но ко вторнику отменил его. В связи с этим "Шин Бет" заявил 12-му каналу, что его действия "дали зеленый свет террору", как в Думе в 2015 году.Сообщается, что Беннетт отменил постановление о задержании из-за политического давления со стороны правого лагеря.Как правило, такие постановления о задержании действуют на срок от трех до шести месяцев, а с палестинцами иногда могут длиться около двух лет. Распоряжения об административном задержании выдаются только лицам, которых "Шин Бет" считает серьезной угрозой безопасности.