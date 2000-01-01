12.02 19:45 MIGnews.com

Нетаниягу звонил Цукербергу и жаловался на Facebook

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу позвонил сегодня генеральному директору Facebook Марку Цукербергу, чтобы пожаловаться действия, направленные против его сторонников на недавних выборах в Израиле, пишет газета Haaretz.Ссылаясь на неназванные источники, издание сообщает, что Нетаниягу позвонил Цукербергу, чтобы попросить его обеспечить честность выборов и действовать разумно и справедливо.В отчете говорится, что Цукерберг напрямую не рассматривал претензии Нетаниягу, но сказал, что компания будет готова к этому вопросу."Мы постоянно общаемся с лидерами со всего мира", - ответили в компании. "В своем выступлении Марк подчеркнул, что Facebook является открытой платформой для всех идей."За несколько дней до выборов в сентябре прошлого года Facebook временно приостановил чат-бота под управлением официального аккаунта Нетаниягу, после заявления, что арабские израильские законодатели "хотят уничтожить нас всех".В день выборов Facebook снова ненадолго приостановил чат-бота за публикацию информации для голосования в нарушение израильского закона о выборах.