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Нетаниягу звонил Цукербергу и жаловался на Facebook | Фото:12.02 19:45   MIGnews.com

Нетаниягу звонил Цукербергу и жаловался на Facebook

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу позвонил сегодня генеральному директору Facebook Марку Цукербергу, чтобы пожаловаться действия, направленные против его сторонников на недавних выборах в Израиле, пишет газета Haaretz.

Ссылаясь на неназванные источники, издание сообщает, что Нетаниягу позвонил Цукербергу, чтобы попросить его обеспечить честность выборов и действовать разумно и справедливо.

В отчете говорится, что Цукерберг напрямую не рассматривал претензии Нетаниягу, но сказал, что компания будет готова к этому вопросу.

"Мы постоянно общаемся с лидерами со всего мира", - ответили в компании. "В своем выступлении Марк подчеркнул, что Facebook является открытой платформой для всех идей."

За несколько дней до выборов в сентябре прошлого года Facebook временно приостановил чат-бота под управлением официального аккаунта Нетаниягу, после заявления, что арабские израильские законодатели "хотят уничтожить нас всех".

В день выборов Facebook снова ненадолго приостановил чат-бота за публикацию информации для голосования в нарушение израильского закона о выборах.


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