Нетаниягу звонил Цукербергу и жаловался на Facebook
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу позвонил сегодня генеральному директору Facebook Марку Цукербергу, чтобы пожаловаться действия, направленные против его сторонников на недавних выборах в Израиле, пишет газета Haaretz.
Ссылаясь на неназванные источники, издание сообщает, что Нетаниягу позвонил Цукербергу, чтобы попросить его обеспечить честность выборов и действовать разумно и справедливо.
В отчете говорится, что Цукерберг напрямую не рассматривал претензии Нетаниягу, но сказал, что компания будет готова к этому вопросу.
"Мы постоянно общаемся с лидерами со всего мира", - ответили в компании. "В своем выступлении Марк подчеркнул, что Facebook является открытой платформой для всех идей."
За несколько дней до выборов в сентябре прошлого года Facebook временно приостановил чат-бота под управлением официального аккаунта Нетаниягу, после заявления, что арабские израильские законодатели "хотят уничтожить нас всех".
В день выборов Facebook снова ненадолго приостановил чат-бота за публикацию информации для голосования в нарушение израильского закона о выборах.