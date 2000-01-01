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Иран угрожает Израилю `сокрушительном ответом` из-за Сирии | Фото:12.02 19:05   MIGnews.com

Иран угрожает Израилю "сокрушительном ответом" из-за Сирии

Представитель министерства иностранных дел Ирана предупредил Израиль о "сокрушительном ответе" на любые удары по связанным с Ираном целям в Сирии или в других частях региона.

"Исламская Республика Иран даст сокрушительный ответ, который вызовет сожаление по поводу любой агрессии или глупых действий этого режима против интересов нашей страны в Сирии и регионе", - цитирует Аббаса Мусави информационное агентство Mehr, согласно Reuters.

Ранее сообщалось, что официальное Сирийское информационное агентство обвинило Израиль в атаке на военный аэродром Т4 в Хомсе.

Соответствующую информацию SANA распространило со ссылкой на военный источник 15 января.


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