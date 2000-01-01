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Реакция политиков на публикацию `черного списка` ООН | Фото:12.02 18:14   MIGnews.com

Реакция политиков на публикацию "черного списка" ООН

Официальные лица Израиля осудили создания "черного списка" Совета по правам человека ООН 112 компаний, работающих в Иудее и Самарии. Список был опубликован в среду, 12 февраля.

Министр иностранных дел Исраэль Кац прокомментировал "черный список", заявив, что "объявление Советом ООН по правам человека списка коммерческих компаний является позорной сдачей под давлением стран и организаций, заинтересованных в нанесении ущерба Израилю, хотя большинство стран мира отказались присоединиться к этой кампании политического давления."

По словам министра, "Совет по правам человека является органом, состоящим из государств, среди которых права человека не имеют никакой связи. С момента своего создания Совет не предпринимал никаких шагов по защите прав человека, но защищал лишь некоторые из мировых самых мрачных режимов ... Государство Израиль не примет дискриминационную и антизраильскую политику, и мы будем всеми силами препятствовать выполнению таких решений."

Министр по стратегическим вопросам Гилад Эрдан также раскритиковал комитет ООН. "Еще одно презренное решение Совета по правам человека, которое доказывает антисемитизм и ненависть к Израилю в институтах ООН. Совет, который также состоит из тиранических государств и темных режимов, доказывает еще раз, что это гнилой орган, который принимает бредовые решения, которые не защищают права человека."

Министр экономики Эли Коэн добавил: "Движение ООН далеко не поощряет сосуществование сторон и только ухудшит положение палестинского населения. Это позорный шаг современного антисемитизма, который еще раз доказывает, что Комиссия ООН по правам человека это политическая организация, а не правозащитная."

Министр туризма Ярив Левин также назвал, что этот шаг "новым антисемитизмом".

"Мы думали, что времена, когда еврейский бизнес выделяли, прошли, но оказалось, что эта идея жива и здорова. Движение ООН - это позор и позор, оправдывающий бойкот евреев на своей родине и наносит ущерб экономическому сотрудничеству между евреями и арабами. Мы победим антисемитизм и укрепим поселения."

Партия "Ямина" в свою очередь заявила, что это решение совета ООН доказывает необходимость применения суверенитета. "Иудея и Самария - наша исконная земля, а не оккупированная территория."

Лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц назвал ООН "лицемерной организацией с особыми стандартами для Израиля", однако, по его словам, это "не помешает нам реализовать наше право на все части Земли Израиля". Также, он назвал это "темным днем для прав человека".

Тем не менее, в ПА приветствовали решение о создании "черного списка". Министр иностранных дел Палестинской автономии Рияд аль-Малки назвал это "победой международного права".


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