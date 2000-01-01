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Лазерная система уничтожения БПЛА успешно прошла испытания | Фото:12.02 17:26   MIGnews.com

Лазерная система уничтожения БПЛА успешно прошла испытания

Израильская лазерная система защиты от дронов успешно перехватила и сбила несколько целей, сообщила в среду, 12 февраля, компания Rafael.



Drone Dome C-UAS от Rafael смог отследить и сбить маленькие беспилотники, пролетавшие в открытом поле. "Система достигла 100% успеха во всех сценариях испытаний", - говорится в заявлении компании. "Сюда входит обнаружение, полная идентификация и нейтрализация множества угроз микро и мини БПЛА", - сказано в сообщении.

На видео продемонстрирована система, которую устанавливают на транспортном средстве, и которая поражает цели, включая беспилотники.

"Drone Dome предназначен для противодействия угрозам, создаваемым вражескими беспилотниками как на военных, так и на гражданских объектах, предлагая передовые решения для маневрирования сил и военных объектов, защиты критически важных границ, а также гражданских объектов, таких как аэропорты, общественные объекты или любые другие объекты, которые может оказаться уязвимым перед растущей угрозой", - сказали в компании.

Ранее сообщалось, что в дополнение к лазерной системе существуют электронные системы "мягкого уничтожения", которые захватывают контроль над дронами. В декабре 2019 года израильские силы безопасности раскрыли подробности о еще одной новой лазерной системе против самодельных зажигательных устройств.

Система, получившая название Light Blade, предназначена для того, чтобы отстреливать угрозы с неба, прежде чем они смогут проникнуть на территорию Израиля.


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