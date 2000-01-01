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В ООН составили список компаний, `связанных с поселениями` | Фото:12.02 17:02   MIGnews.com

В ООН составили список компаний, "связанных с поселениями"

В среду, 12 февраля, комитет Организации Объединенных Наций по правам человека опубликовало отчет о компаниях, которые имеют деловые связи с израильскими поселениями на Западном берегу. В заявлении говорится, что было выявлено 112 субъектов предпринимательской деятельности, которые имеют связи с израильскими поселениями - 94 находятся в Израиле и 18 - в шести других государствах.

"Хотя поселения как таковые считаются незаконными по международному праву, в этом отчете не дается юридическая характеристика рассматриваемой деятельности или участия коммерческих предприятий в них", - заявила офис Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет.

"Работая по поручению пресловутого Совета ООН по правам человека, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека официально решило одобрить антисемитские УРБ, опубликовав клеветнический список компаний, которые, по его утверждению, вовлечены в "поселенческую деятельность." - сказала Энн Херцберг, юрисконсульт и представитель ООН.

"Эти компании не сделали ничего плохого, и многие участвуют в предоставлении товаров и услуг палестинцам в соответствии с соглашениями Осло."

"Этот список был составлен совместно с неправительственными организациями, поддерживающими BDS и НФОП. Все страны, на которые нацелен список, особенно Израиль и Соединенные Штаты, должны пересмотреть свои отношения с офисом комиссара Бачелет, в том числе отменить все сотрудничество, а также миллионы долларов и евро в виде финансирования."

Кроме того, компании не получили никакого уведомления о попадании в список.


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