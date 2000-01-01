12.02 15:35 MIGnews.com

Египет против отношений ХАМАСа с Ираном

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Делегация Египта, которая прибыла в Газу в понедельник, 10 февраля, призвала террористическую группу ХАМАС ослабить напряженность в отношениях с Израилем и выразила обеспокоенность по поводу связей группировки с Ираном и ливанской "Хизбаллой".Согласно арабским СМИ, египтяне также предостерегли ХАМАС от поддержки боевиков, стремящихся дестабилизировать регион или присоединиться к Ирану в любой военной эскалации.Делегация также передала сообщение из Израиля о том, что еврейское государство ответит с поддержкой США и международного сообщества, если ХАМАС продолжит обстрелы.Тем не менее, глава ХАМАСа в Газе Яхья Синвар решил пропустить встречу с египетской делегацией, опасаясь покушения Израиля. Палестинские источники сообщают, что никаких угроз не было и что обе стороны обсудили связи между Египтом и Газой, а также мирный план Трампа.Согласно некоторым предыдущим сообщениям, Каир терял терпение в отношении ХАМАС после того, как его высокопоставленный чиновник Исмаил Хания отправился в Иран на похороны Касема Сулеймани. По сообщениям, это побудило Каир заблокировать его возвращение в анклав.