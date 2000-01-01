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Супермодель Бар Рафаэли приговорена к общественным работам | Фото:12.02 15:08   MIGnews.com

Модель Бар Рафаэли приговорена к общественным работам

Израильскую супермодель Бар Рафаэли приговорили к девяти месяцам общественных работ за уклонение от уплаты налогов и ложную налоговую отчетность. Это возможно благодаря соглашению о признании вины между ее семьей и прокуратурой, сообщает Haaretz.

Отмечается, что согласно соглашению о признании вины, мать модели, Ципи Рафаэли, отбудет тюремное заключение сроком на один год и четыре месяца.

Модель, ее мать и отец, Рафи, около года назад получили повестку в суд из-за возможных уголовных обвинений против них при условии предварительного слушания. Дело касалось уклонения от уплаты налогов в размере около 30 миллионов шекелей ( 8,8 млн долларов США).

Никаких обвинений по этому делу предъявлено не было.

Кроме того, родители Рафаэли подозреваются в отмывании денег. Сделка о признании вины включает в себя урегулирование с Бар Рафаэли всех гражданских претензий и оплату непогашенной налоговой оценки, а также штраф в размере 5 миллионов шекелей.

В апреле прошлого года она должна была заплатить 8 миллионов шекелей за свой доход в 2009-2010 годах в Израиле.


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