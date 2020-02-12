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Нетаниягу-Ганцу: пора поставить Израиль в список приоритетов | Фото:12.02 14:58   MIGnews.com

Нетаниягу-Ганцу: пора поставить Израиль в список приоритетов

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу раскритиковал политического соперника, лидера "Кахоль Лаван" Бенни Ганца.

Об этом он написал в Twitter.

По словам главы правительства, поскольку Ганцу нужен Ахмад Тиби, неудивительно, что "он отказывается осудить" своего близкого советника Эхуда Ольмерта за то, что тот вместе с председателем Палестинской автономии Махмудом Аббасом выступил против мирного плана.

"Пришло время поставить Израиль на первое место в списке приоритетов и осудить прокламации вашего друга Эхуда Ольмерта", – призвал Нетаниягу.



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