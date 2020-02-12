12.02 14:58 MIGnews.com

Нетаниягу-Ганцу: пора поставить Израиль в список приоритетов

כיוון שגנץ לא יכול להקים ממשלה בלי התמיכה של אחמד טיבי בכנסת, אין פלא שהוא מסרב לגנות את יועצו הקרוב אהוד אולמרט שמתייצב יחד עם אבו מאזן ואחמד טיבי נגד תכנית המאה. גנץ, הגיע הזמן שתשים את ישראל לפני הכל ותגנה את דבריו של חבריך אהוד אולמרט. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) February 12, 2020

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу раскритиковал политического соперника, лидера "Кахоль Лаван" Бенни Ганца.Об этом он написал в Twitter.По словам главы правительства, поскольку Ганцу нужен Ахмад Тиби, неудивительно, что "он отказывается осудить" своего близкого советника Эхуда Ольмерта за то, что тот вместе с председателем Палестинской автономии Махмудом Аббасом выступил против мирного плана."Пришло время поставить Израиль на первое место в списке приоритетов и осудить прокламации вашего друга Эхуда Ольмерта", – призвал Нетаниягу.