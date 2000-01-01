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Иран: Израиль исчезнет с карты Ближнего Востока | Фото:12.02 18:15   MIGnews.com

Иран: Израиль исчезнет с карты Ближнего Востока

Государство Израиль скоро "исчезнет" с карты Ближнего Востока.

Такое заявление сделал пресс-секретаря Вооруженных сил Ирана, бригадный генерал Абольфазл Шекарчи, передает The Jerusalem Post.

С такими словами он выступил на встрече с ветеранами в Зарандийе в связи с годовщиной Исламской революции. В частности, Шекарчи призвал иранцев сделать "умный выбор" и во время выборов 21 февраля "отправить в парламент людей, которые готовы быть мучениками".

Антиизраильская риторика не является новинкой для Ирана. Тегеран – лидер боевиков по всему региону, выступающих также против США, Саудовской Аравии и некоторых других государств. Иранские лидеры навязывают новому поколению доминирование на Ближнем Востоке.


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