Иран: Израиль исчезнет с карты Ближнего Востока

Государство Израиль скоро "исчезнет" с карты Ближнего Востока.
Такое заявление сделал пресс-секретаря Вооруженных сил Ирана, бригадный генерал Абольфазл Шекарчи, передает The Jerusalem Post.
С такими словами он выступил на встрече с ветеранами в Зарандийе в связи с годовщиной Исламской революции. В частности, Шекарчи призвал иранцев сделать "умный выбор" и во время выборов 21 февраля "отправить в парламент людей, которые готовы быть мучениками".
Антиизраильская риторика не является новинкой для Ирана. Тегеран – лидер боевиков по всему региону, выступающих также против США, Саудовской Аравии и некоторых других государств. Иранские лидеры навязывают новому поколению доминирование на Ближнем Востоке.