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Нетаниягу будет судить судья, приговорившая Ольмерта 12.02 12:14   MIGnews.com

Нетаниягу будет судить судья, приговорившая Ольмерта

Израильские СМИ сообщают о том, что определен состав суда, который будет рассматривать “дела о коррупции” премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Суд возглавит судья Ривка Фридман-Фельдман. Двое других судей - Моше Бар-Ам и Одед Шахам.

Судья Ривка Фельдман-Фридман известна тем, что вынесла приговор о тюремном заключении бывшему премьер-министру Израиля Эхуду Ольмерту.

Фельдман-Фридман также судила бывшего министра Ицика Мордехая, признанного виновным в непристойных действиях.

Фельдман-Фридман вынесла решение об отмене оправдания Ольмерта по делу Ольмерт-Талански в 2015 году. Тогда Ольмерт признали виновным в нарушении доверии и получении выгод мошенническим способом.

Фельдман-Фридман не присутствовала на первом рассмотрении этого дела, но в приговоре критиковала тех судей, которые вынесли оправдательный приговор. По этому делу Ольмерт получил восемь месяцев тюрьмы. В совокупности Ольмерт был приговорен к 16 месяца тюрьмы по терм делам. Судья Фельдман-Фридман верила в то, что даже без записей помощницы Ольмерта Шулы Закен, есть основания для вынесения Эхуду Ольмерту приговора.

Судья Фельдман-Фридман также требовала осудить бывшего министра Цахи Анегби по делу о политических назначениях в министерстве связи. Анегби оправдали, Фельдман-Фридман осталась в меньшинстве.

Корреспондент газеты Globes по судебным делам Авишай Гринцайг, комментируя назначения сказал: "Могло быть и хуже".

Две недели назад Нетаниягу отозвал из Кнессета свое прошение о предоставлении неприкосновенности. В заявлении в связи отзывом своей просьбы о предоставлении депутатской неприкосновенности премьер-министр Биньямин Нетаниягу подверг резкой критике то, каким образов ведутся расследования против него.

Нетаниягу заявил: “Мне не была предоставлена возможность защиты с соблюдением стандартов правового государства, потому что результат был продиктован и известен заранее без всякого предварительного обсуждения - я решил положить конец этой грязной игре. Мы взорвем эти непропорциональные обвинения и дела, за которыми ничего нет”.

"Я не позволю своим политическим оппонентам использовать этот вопрос для срыва исторического шага, который под моим руководством делает Израиль", - написал Нетаниягу.

Немедленно после этого юридический советник правительства Авихай Мандельблитт передал дела о коррупции премьер-министра Биньямина Нетаниягу в окружной суд Иерусалима.

Дела переданы через считанные часы после того, как Нетаниягу объявил о своем решении отозвать запрос о депутатской неприкосновенности в Кнессете.

Обвинение, по трем делам Нетаниягу, будет требовать тюремного заключения для замешанных в делах лиц - Биньямина Нетаниягу, Шауля Эловича и Нохи Мозеса.


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