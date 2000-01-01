12.02 12:14 MIGnews.com

Нетаниягу будет судить судья, приговорившая Ольмерта

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Израильские СМИ сообщают о том, что определен состав суда, который будет рассматривать “дела о коррупции” премьер-министра Биньямина Нетаниягу.Суд возглавит судья Ривка Фридман-Фельдман. Двое других судей - Моше Бар-Ам и Одед Шахам.Судья Ривка Фельдман-Фридман известна тем, что вынесла приговор о тюремном заключении бывшему премьер-министру Израиля Эхуду Ольмерту.Фельдман-Фридман также судила бывшего министра Ицика Мордехая, признанного виновным в непристойных действиях.Фельдман-Фридман вынесла решение об отмене оправдания Ольмерта по делу Ольмерт-Талански в 2015 году. Тогда Ольмерт признали виновным в нарушении доверии и получении выгод мошенническим способом.Фельдман-Фридман не присутствовала на первом рассмотрении этого дела, но в приговоре критиковала тех судей, которые вынесли оправдательный приговор. По этому делу Ольмерт получил восемь месяцев тюрьмы. В совокупности Ольмерт был приговорен к 16 месяца тюрьмы по терм делам. Судья Фельдман-Фридман верила в то, что даже без записей помощницы Ольмерта Шулы Закен, есть основания для вынесения Эхуду Ольмерту приговора.Судья Фельдман-Фридман также требовала осудить бывшего министра Цахи Анегби по делу о политических назначениях в министерстве связи. Анегби оправдали, Фельдман-Фридман осталась в меньшинстве.Корреспондент газеты Globes по судебным делам Авишай Гринцайг, комментируя назначения сказал: "Могло быть и хуже".Две недели назад Нетаниягу отозвал из Кнессета свое прошение о предоставлении неприкосновенности. В заявлении в связи отзывом своей просьбы о предоставлении депутатской неприкосновенности премьер-министр Биньямин Нетаниягу подверг резкой критике то, каким образов ведутся расследования против него.Нетаниягу заявил: “Мне не была предоставлена возможность защиты с соблюдением стандартов правового государства, потому что результат был продиктован и известен заранее без всякого предварительного обсуждения - я решил положить конец этой грязной игре. Мы взорвем эти непропорциональные обвинения и дела, за которыми ничего нет”."Я не позволю своим политическим оппонентам использовать этот вопрос для срыва исторического шага, который под моим руководством делает Израиль", - написал Нетаниягу.Немедленно после этого юридический советник правительства Авихай Мандельблитт передал дела о коррупции премьер-министра Биньямина Нетаниягу в окружной суд Иерусалима.Дела переданы через считанные часы после того, как Нетаниягу объявил о своем решении отозвать запрос о депутатской неприкосновенности в Кнессете.Обвинение, по трем делам Нетаниягу, будет требовать тюремного заключения для замешанных в делах лиц - Биньямина Нетаниягу, Шауля Эловича и Нохи Мозеса.