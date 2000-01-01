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Шели Яхимович возвращается в праймтайм 12.02 11:37   MIGnews.com

Шели Яхимович возвращается в праймтайм

Бывшая депутат Кнессета от партии Авода Шели Яхимович подтвердила, что возвращается в качестве ведущей на израильское телевидение.

Шели будет представлять на телеканале КАН новое шоу “Шели и Гетта” - в тандеме с другим бывшим депутатом, Игалем Гетта (ШАС).

Яхимович написала в твиттере: “Я очень хочу это делать, и на личном, и на профессиональном уровне, мы многое сумеем в качестве дуэта. До встречи между пятью и шестью тридцатью. Пожелайте нам успеха”


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