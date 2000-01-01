12.02 10:26 MIGnews.com

"Ольмерт проявил чрезвычайную наглость"

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Бывший командующий центральным округом генерал-майор в отставке Узи Дайян прокомментировал предстоящую встречу бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта и лидера Палестинской автономии Махмуда Аббаса.Дайян заявил: “Ольмерт проявил чрезвычайную наглость, решив сидеть вместе с Аббасом в ООН. Он приполз в Вашингтон исполнять миссию, на которую никто не давал ему никаких полномочий. Это что-то, что причиняет нам очень большой ущерб. Аббас получит поддержку в глазах дипломатов. Стоит расследовать - кто стоит за этой миссией в Вашингтон”.