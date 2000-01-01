Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











12.02 10:26   MIGnews.com

"Ольмерт проявил чрезвычайную наглость"

Бывший командующий центральным округом генерал-майор в отставке Узи Дайян прокомментировал предстоящую встречу бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта и лидера Палестинской автономии Махмуда Аббаса.

Дайян заявил: “Ольмерт проявил чрезвычайную наглость, решив сидеть вместе с Аббасом в ООН.  Он приполз в Вашингтон исполнять миссию, на которую никто не давал ему никаких полномочий. Это что-то, что причиняет нам очень большой ущерб.  Аббас получит поддержку в глазах дипломатов. Стоит расследовать - кто стоит за этой миссией в Вашингтон”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:02
Беннетт: ни за что не вступлю в союз с Ганцем
10:55
Аббас-Ольмерту: мы не хотим насилия
10:32
"Мы платим им за то, чтобы они убивали израильских детей"
10:25
Турецкий политик не исключил операции по захвату Дамаска
10:06
Воспитательница издевалась над детьми в Бней-Браке
10:03
Тель-Авив: девять тысяч квартир сдаются через Airbnb
09:42
США: У Huawei - "черный ход" к мобильным аппартам
09:20
Анархистский погром в центре Парижа
09:02
Катар подпишет соглашение о ненападении с Израилем
08:40
Коронавирус: в Израиле исчезают смартфоны, пылесосы и рыба
08:27
Венесуэла: мужчина держал секс-рабыню 31 год
08:02
ЕС предостерегает Израиль из-за "сделки века"
07:40
Ниссенкорн: арабы могут поддержать правительство Ганца
07:25
Страх ликвидации: Яхья Синуар не встречается с египтянами
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus