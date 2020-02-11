12.02 12:43 MIGnews.com
В СБ ООН проголосовали за продление санкций против Ливии
На очередном заседании стран-членов Совета безопасности ООН состоялось голосование по вопросу пролонгации ограничительных мер в отношении Ливии.
Большинством голосов было принято решение о продлении санкций, включающих в себя оружейное эмбарго, запрет на импорт и экспорт нефтепродуктов и др, до 30 апреля 2020 года, пишет NYT
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Как сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, российская сторона в ходе голосования воздержалась.
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