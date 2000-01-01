12.02 10:28 MIGnews.com

Аббас и Путин обсудят конфликт с Израилем

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Председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас в ближайшее время встретится с Владимиром Путиным в Москве для того, чтобы обсудить конфликт с Израилем и методы его урегулирования. Стоит отметить, что изначально планировалось, что встреча политиков состоится в Сочи, однако место встречи переместили в столицу.Аббас хочет обратиться к Путину с просьбой, чтобы российский лидер воспользовался своим влиянием для выработки нового многостороннего международного механизма, которым можно будет воспользоваться для решения конфликта между Израилем и палестинцами.Данная информация была предоставлена в СМИ со ссылкой на палестинских чиновников, которые в понедельник прокомментировали визит председателя ПА в столицу России и предстоящую его встречу с президентом РФ.Согласно предоставленной информации, Аббас также хочет добиться, чтобы Россия играла большую Роль в решении конфликта с израильтянами, а Соединённые Штаты принимали меньшее участие в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.Место встречи было решено перенести в связи с тем, что Владимир Путин остался в Москве из-за непредвиденных обстоятельств, так как накануне в России произошла трагедия с крушением самолёта и гибелью всех пассажиров и членов экипажа.