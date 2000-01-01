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Форер требует осудить арабского депутата | Фото:12.02 09:37   MIGnews.com

Одед Форер требует осудить арабского депутата

Депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Одед Форер обратился к юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблиту с требованием возбудить уголовное дело против депутата от Объединенного арабского списка Аиды Тумы-Сулейман. Накануне она приняла участие в митинге тех, кто отказывается служить в ЦАХАЛе, который состоялся перед воротами призывного пункта в Тель а-Шомере.

"Мы давно не слышали голос Ханин Зуаби, но в последние недели у нее появилась подражательница, обвинившая вчера Израиль в агрессии против Сирии, а сегодня подстрекавшая солдат против службы в армии. Еще один депутат от Объединенного арабского списка цинично использует свою депутатскую неприкосновенность для того, чтобы избежать предусмотренного законом пятилетнего тюремного заключения за подстрекательство к уклонению от армейской службы", - сказал Одед Форер.

Депутат от НДИ напомнил, что входящая в состав Объединенного арабского списка партия ХАДАШ, к которой относится Тума-Сулейман, в свое время выступила с осуждением в адрес Саудовской Аравии, признавшей "Хизбаллу" террористической организацией.

"Я предланаю Аиде Тума-Сулейман, которая столь тепло относится к нашим врагам, перебраться в Сирию или Ливан", - заявил Одед Форер.
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