12.02 08:53 MIGnews.com

Трамп считает, что Обама для Израиля был полным кошмаром

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Президент США Дональд Трап раскритиковал своего предшественника Барака Обаму и его подход к американо-израильским отношениям.Об этом в понедельник, 12 февраля сообщает Arutz Sheva.В интервью "Исраэль Хайом" глава Белого дома также осудил стремление администрации Обамы к ядерной сделке с Ираном кульминацией которой стал Совместный всеобъемлющий план действий 2015 года.Американский лидер отметил, что он укрепил американо-израильский альянс, подчеркнув, что администрация президента Барака Обамы была "ужасной" для еврейского государство."Я думаю, что мы, вероятно, ближе, чем когда-либо прежде", - сказал президент в интервью, опубликованном в воскресенье. "Но я чувствую себя намного лучше, если мы действительно можем заключить сделку с точки зрения мира. Я имею в виду, что вы, конечно, были не очень близки с Обамой, он подарил вам соглашение с Ираном, которое в своей основе является сделкой, гласящей, что в конечном итоге это приведет к плохим последствиям в Израиля. Обама был ужасен. Он был абсолютно ужасен для Израиля. Я думаю, что наши отношения очень хорошие. Я думаю, что они, вероятно, так хороши, как не были никогда".Американский президент назвал соглашение с Ираном "катастрофическим» для Израиля, но отметил, что, несмотря на его внедрение администрацией Обамы, иранский режим и его ядерную программу все еще можно сдержать, указывая на нестабильную позицию иранского правительства."Вы видите, что происходит, на улицах происходят безпорядки", - отметил он."Иранская сделка катастрофична для Израиля - не менше", - подчеркнул Трамп. Это ужасная сделка для многих ,но я думаю, это плохо, по-настоящему плохо для Израиля".Когда его спросили, считает ли он, что жесткие религиозные лидеры Исламской республики все еще будут у власти к концу его президентства, лидер США ответил: "Я ожидаю, что пробуду президентом много времени, посмотрим".Трамп добавил: "Я заметил очень много изменений в поведении Ирана, но я не буду говорить, что это за изменения. Но изменения определенно произошли".