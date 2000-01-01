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В Израиле отменят обязательное наличие прав в машине | Фото: Thinkstock12.02 07:20   MIGnews.com

В Израиле отменят обязательное наличие прав в машине

Министерство транспорта объявило о реформе правил, касающихся получения и продления водительских прав.

Штраф в размере 100 шекелей за отсутствие водительских прав у водителя в момент нахождения в транспортном средстве будет отменен.

Сумма пошлины за обновление водительских прав будет понижена - с 440 шекелей раз в 10 лет до 540 шекелей раз в 45 лет. Также будет отменено требование об обновлении водительских прав для лиц, не достигших возраста 70 лет.

Изменения будут введены постепенно в течение ближайших месяцев.
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