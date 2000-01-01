12.02 07:20 MIGnews.com

В Израиле отменят обязательное наличие прав в машине

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министерство транспорта объявило о реформе правил, касающихся получения и продления водительских прав.Штраф в размере 100 шекелей за отсутствие водительских прав у водителя в момент нахождения в транспортном средстве будет отменен.Сумма пошлины за обновление водительских прав будет понижена - с 440 шекелей раз в 10 лет до 540 шекелей раз в 45 лет. Также будет отменено требование об обновлении водительских прав для лиц, не достигших возраста 70 лет.Изменения будут введены постепенно в течение ближайших месяцев.