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Нетаниягу передал предупреждение Ирану 12.02 06:54   MIGnews.com

Нетаниягу передал предупреждение Ирану

По сообщению 10-го канала израильского ТВ премьер-министр Биньямин Нетаниягу передал личное предупреждение иранскому руководству до вспышки насилия в минувшие выходные, в результате которой был сбит израильский истребитель и атакованы иранские базы на территории Сирии.

Предупреждение передавалось через канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Британии Терезу Мэй. Нетаниягу предупреждал о последствиях агрессии исламской республики, в первую очередь, о попытках строительства ракетных фабрик в Ливане.

Нетаниягу лично встречался с Макроном и Меркель во время всемирного экономического форума в Давосе в прошлом месяце, и передал им сообщение для Тегерана. Нетаниягу сказал, что предпочитает дипломатические пути решения проблемы, но если дипломатия не работает, он будет вынужден воспользоваться военными средствами.

Европейский дипломат, комментируя информацию 10-го канала, заявил: “Мы подняли эту проблему с людьми Рухани, и сказали им, что нам важно передать эту информацию, возможно потому, что президент Рухани не знает обо всем, что делает корпус стражей исламской революции в Сирии и Ливане”.

Дипломат сообщил, что иранские дипломаты “приняли к сведению” предупреждение Нетаниягу, но никак на него не отреагировали.

Два европейских дипломата выразили сомнения в утверждениях Нетаниягу о том, что Иран строит ракетные заводы в Ливане - но, тем не менее, предупреждение передали.
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