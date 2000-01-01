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flickr 12.02 20:55   MIGnews.com

Израиль обсуждает с Трампом суверенитет над Самарией

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что он ведет переговоры с американцами о законопроекте, который распространит израильский суверенитет на Иудею и Самарию.

Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на заявление главы правительства.

Во время заседания фракции "Ликуд" Нетаниягу сообщил, что он контактировал со старшими должностными лицами США в отношении предлагаемого закона.

"По поводу распространения израильского суверенитета могу сказать, что уже какое-то время я веду диалог с американцами по этому вопросу", - отметил премьер-министр.

Нетаниягу подчеркнул, что придерживается двух принципов относительно этой проблемы.

"Во-первых, координация с США, потому что контакт с ними - это стратегически важно для государства Израиль и для поселений. Во-вторых, это исторический шаг, поэтому он должен быть правительственной, а не частной инициативой", - добавил глава правительства.

Однако при этом Нетаниягу не спешит продвигать законопроект через правительство и Кнессет.

Напомним, что в минувшее воскресенье министерский комитет по законодательству, согласился отложить обсуждение долгожданного "Закона о суверенитете" под предлогом обострения ситуации с безопасностью из-за столкновений с сирийскими силами в минувшие выходные.
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