13.02 06:33 MIGnews.com

В США считают, что Россия осложняет борьбу с ИГ

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Присутствие российских войск в Сирии осложняет борьбу против "Исламского государства" (ИГ, запрещенная организация). Об этом говорится в отчете генерального инспектора Министерства обороны США, передает RT.В документе, в котором анализируется деятельность ВС России в Сирии с октября по декабрь 2017 года, отмечается, что российские ВКС неоднократно совершали "опасные маневры" вблизи американских боевых воздушных судов, провоцируя "нарастание риска непреднамеренного обстрела".Кроме того, в Пентагоне выразили мнение, что Россия и Дамаск вскоре начнут давить на Вашингтон по дипломатическим и военным каналам с целью добиться сворачивания операции по уничтожению исламистской группировки.Соединенные Штаты Америки проводят военную операцию против ИГ с 2014 года. По мнению России, американские военные находятся на сирийской территории незаконно, поскольку не согласовали свое присутствие с Дамасков. Однако глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис отрицает эти обвинения, подчеркивая, что американские войска пребывают на сирийской территории согласно с резолюцией ООН, направленной против ИГ.