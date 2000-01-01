Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







13.02 06:33   MIGnews.com

В США считают, что Россия осложняет борьбу с ИГ

Присутствие российских войск в Сирии осложняет борьбу против "Исламского государства" (ИГ, запрещенная организация). Об этом говорится в отчете генерального инспектора Министерства обороны США, передает RT.

В документе, в котором анализируется деятельность ВС России в Сирии с октября по декабрь 2017 года, отмечается, что российские ВКС неоднократно совершали "опасные маневры" вблизи американских боевых воздушных судов, провоцируя "нарастание риска непреднамеренного обстрела".

Кроме того, в Пентагоне выразили мнение, что Россия и Дамаск вскоре начнут давить на Вашингтон по дипломатическим и военным каналам с целью добиться сворачивания операции по уничтожению исламистской группировки.

Соединенные Штаты Америки проводят военную операцию против ИГ с 2014 года. По мнению России, американские военные находятся на сирийской территории незаконно, поскольку не согласовали свое присутствие с Дамасков. Однако глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис отрицает эти обвинения, подчеркивая, что американские войска пребывают на сирийской территории согласно с резолюцией ООН, направленной против ИГ.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:17
Террориста с ножом задержали в Хевроне
08:05
Ави Габай опечален ложью Нетаниягу
07:33
"Реальный линч": видео нападения на солдатку в Дженине  
07:11
Арестован полицейский ПА, напавший на солдат ЦАХАЛа
07:04
Хизбалла вынудила душевнобольного перейти границу Израиля
04:46
В США преподавательница хочет узаконить секс с учениками
03:35
В Южной Корее провели "роботоолимпиаду"
02:18
Звёзды сериала "Секс в большом городе" устроили скандал
01:24
ВИДЕО: Мальчик научился поворачивать голову на 180 градусов  
00:38
США: учительницу уволили за однополый брак
23:59
Генпрокурор Нью-Йорка подал иск против Weinstein Company
22:25
В Китае адаптируют религию к социализму
21:50
Сэр Пол Маккартни удостоен израильской премии Вольфа
21:27
Спецслужбы Ирака сообщили, что лидер ИГ находится при смерти
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus