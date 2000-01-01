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12.02 18:40   MIGnews.com

Главы МИД Ирана, Турции и РФ встретятся в Астане

Россия, Турция и Иран согласовали встречу министров иностранных дел в марте этого года в Астане. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

"Сейчас даты этой встречи согласовываются. До конца месяца она вряд ли состоится, скорее всего, в марте", — заявил чиновник.

Скорее всего, местом встречи министров по традиции станет Астана, отмечают российские СМИ.

Богданов также не смог не прокомментировать обострение на границах Сирии и в ее отдельных регионах. Спецпредставитель президента РФ призвал стороны конфликта к сдержанности, чтобы не допустить эскалации и без того напряженной ситуации.
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