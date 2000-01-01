Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Министр Галант: РФ не потерпит присутствия Ирана в Сирии 12.02 16:51   MIGnews.com

Министр Галант: РФ не потерпит присутствия Ирана в Сирии

Министр строительства Йоав Галант предположил, что в конечном итоге Кремль попытается искоренить растущее военное присутствие Ирана в Сирии. Об этом он заявил на конференции в Иерусалиме, комментируя последние события на севере Израиля.

Ранее израильские официальные лица предупредили, что Тегеран пытается "укрепить" свои военные позиции в Сирии и ведет переговоры по этому вопросу с Россией, которая обладает мощным военным присутствием в соседней, пострадавшей от войны стране.

Министр Галант в понедельник, 12 февраля заявил: "В целом я могу сказать следующее: никто не хочет иранцев (военного присутствия Ирана с САР – ред.) в этом месте. Ни умеренные суннитские страны: Иордания, Египет, Саудовская Аравия, Турция. Ни европейцы, которые беспокоятся о миллионах сирийцев, которые покинули свою страну, чтобы попасть в страны Европы. И разумеется, ни израильтяне и американцы.

По словам министра, Россия некоторое время была "игроком на поле", делающего всю грязную работу.

"На более позднем этапе, мы достигнем ситуации, в которой они (Россия и Иран – ред.) будут соперничать за одни и те же ресурсы. И русские тоже не захотят присутствия иранцев в этом районе", - добавил Галант.

Министр отметил, что Иран пытается взять под контроль Ближний Восток и Тегеран уже давно знает о возможности создания сухопутного коридора через Ирак и Ливан.

При этом он подчеркнул, что Израиль не позволит Ирану строить армию в Сирии и фронт против Израиля на Голанах. Кроме того, Израиль будет пресекать попытки "передачи оружия Ливану".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:11
Кейптаун готовится к "нулевому дню"
19:45
Найдено оружие, похищенное у солдата в Дженине
19:11
На Олимпиаде в Пхенчхане началась эпидемия кишечного гриппа
18:59
"Когда эпоха Биби закончится, мы возглавим правительство"
18:40
Главы МИД Ирана, Турции и РФ встретятся в Астане
18:09
Oxfam устраивала вечеринки с проститутками на Гаити
17:40
Офицера судят за нападение на харедим
17:08
Заместитель канцлера Австрии встретится с депутатом Гликом
16:26
Писатель Давид Гроссман стал лауреатом Премии Израиля
16:11
Армения назвала условие разрешения конфликта с Азербайджаном
16:07
Шломи Шабат госпитализирован с воспалением легких
15:50
Лапид: дружба с Россией очень важна
15:38
Мания величия
15:25
Солдаты - убийцы: Ханин Зуаби вывели с заседания
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus