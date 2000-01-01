12.02 16:51 MIGnews.com

Министр Галант: РФ не потерпит присутствия Ирана в Сирии

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Министр строительства Йоав Галант предположил, что в конечном итоге Кремль попытается искоренить растущее военное присутствие Ирана в Сирии. Об этом он заявил на конференции в Иерусалиме, комментируя последние события на севере Израиля.Ранее израильские официальные лица предупредили, что Тегеран пытается "укрепить" свои военные позиции в Сирии и ведет переговоры по этому вопросу с Россией, которая обладает мощным военным присутствием в соседней, пострадавшей от войны стране.Министр Галант в понедельник, 12 февраля заявил: "В целом я могу сказать следующее: никто не хочет иранцев (военного присутствия Ирана с САР – ред.) в этом месте. Ни умеренные суннитские страны: Иордания, Египет, Саудовская Аравия, Турция. Ни европейцы, которые беспокоятся о миллионах сирийцев, которые покинули свою страну, чтобы попасть в страны Европы. И разумеется, ни израильтяне и американцы.По словам министра, Россия некоторое время была "игроком на поле", делающего всю грязную работу."На более позднем этапе, мы достигнем ситуации, в которой они (Россия и Иран – ред.) будут соперничать за одни и те же ресурсы. И русские тоже не захотят присутствия иранцев в этом районе", - добавил Галант.Министр отметил, что Иран пытается взять под контроль Ближний Восток и Тегеран уже давно знает о возможности создания сухопутного коридора через Ирак и Ливан.При этом он подчеркнул, что Израиль не позволит Ирану строить армию в Сирии и фронт против Израиля на Голанах. Кроме того, Израиль будет пресекать попытки "передачи оружия Ливану".