Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Фото: официальный сайт президента Армении 12.02 16:11   MIGnews.com

Армения назвала условие разрешения конфликта с Азербайджаном

Конфликт Армении и Азербайджана закончится лишь тогда, когда Баку перестанет бредить о захвате армянской территории. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян, комментируя недавнее заявление его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева, передает "Sputnik Армения".

"До тех пор, пока Азербайджан будет продолжать оставаться в объятьях грез и бредить о захвате Зангезура (Сюникская область Армении — прим. редакции") и Еревана, мы не можем надеяться на то, что конфликт будет решен", — сказал Саргосян, напомнив, что ранее между сторонами была возможность решить конфликт, однако сейчас в Ереване могут "говорить только о потерянных возможностях".

Ранее 8 февраля Ильхам Алиев в ходе выступления на съезде правящей партии "Новый Азербайджан" назвал Ереван "исторической территорией азербайджанцев" и отметил, что возвращение Армении к составу Азербайджана – политическая и стратегическая цель страны.

"Об этом должны знать как наше молодое поколение, так и весь мир. Мы, азербайджанцы, должны вернуться на эту историческую землю. Это является нашей политической и стратегической целью, к которой мы должны постепенно приближаться", — указал Алиев.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:11
Кейптаун готовится к "нулевому дню"
19:45
Найдено оружие, похищенное у солдата в Дженине
19:11
На Олимпиаде в Пхенчхане началась эпидемия кишечного гриппа
18:59
"Когда эпоха Биби закончится, мы возглавим правительство"
18:40
Главы МИД Ирана, Турции и РФ встретятся в Астане
18:09
Oxfam устраивала вечеринки с проститутками на Гаити
17:40
Офицера судят за нападение на харедим
17:08
Заместитель канцлера Австрии встретится с депутатом Гликом
16:51
Министр Галант: РФ не потерпит присутствия Ирана в Сирии
16:26
Писатель Давид Гроссман стал лауреатом Премии Израиля
16:07
Шломи Шабат госпитализирован с воспалением легких
15:50
Лапид: дружба с Россией очень важна
15:38
Мания величия
15:25
Солдаты - убийцы: Ханин Зуаби вывели с заседания
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus