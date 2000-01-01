12.02 16:11 MIGnews.com

Армения назвала условие разрешения конфликта с Азербайджаном

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Конфликт Армении и Азербайджана закончится лишь тогда, когда Баку перестанет бредить о захвате армянской территории. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян, комментируя недавнее заявление его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева, передает "Sputnik Армения"."До тех пор, пока Азербайджан будет продолжать оставаться в объятьях грез и бредить о захвате Зангезура (Сюникская область Армении — прим. редакции") и Еревана, мы не можем надеяться на то, что конфликт будет решен", — сказал Саргосян, напомнив, что ранее между сторонами была возможность решить конфликт, однако сейчас в Ереване могут "говорить только о потерянных возможностях".Ранее 8 февраля Ильхам Алиев в ходе выступления на съезде правящей партии "Новый Азербайджан" назвал Ереван "исторической территорией азербайджанцев" и отметил, что возвращение Армении к составу Азербайджана – политическая и стратегическая цель страны."Об этом должны знать как наше молодое поколение, так и весь мир. Мы, азербайджанцы, должны вернуться на эту историческую землю. Это является нашей политической и стратегической целью, к которой мы должны постепенно приближаться", — указал Алиев.