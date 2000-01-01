12.02 15:50 MIGnews.com

Лапид: дружба с Россией очень важна

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Депутат Кнессета Яир Лапид, лидер партии "Еш Атид", член комиссии по иностранным делам и обороне, выступил на еженедельном заседании парламентской фракции. В своей речи Лапид прокомментировал события на севере страны и подчеркнул, что важно вернуть американцев на Ближний Восток, и что не только Израиль должен учитывать интересы России в регионе, но и Россия должна учитывать наши."В свете последних событий, произошедших на северной границе, я считаю нужным подчеркнуть, что оппозиция, в большинстве своем, поддерживает все военные решения правительства. Граждане страны и весь мир должны знать, что в вопросе защиты нашего суверенитета и наших границ нет деления на оппозицию и коалицию.Ни мы, ни вторая сторона не хотим конфронтации. Но если до этого дойдет, то все должны помнить, что ЦАХАЛ – самая сильная армия в регионе, и мы будем продолжать действовать против иранского присутствия в Сирии.Не далее, как вчера, Госсекретарь США заявил, что Иран – источник всех проблем на Ближнем Востоке и Израиль имеет полное право на самозащиту. Надеюсь, что эти слова повлияют на американскую политику в отношении Сирии. Я считаю, что одной из наших государственных целей должно быть возвращение американцев в регион и их участие в происходящем в Сирии. Мы должны обстоятельно объяснить нашим большим друзьям, что если они не разберутся с ситуацией сейчас, потом будет только хуже", - заявил Лапид.Лидер партии Еш Атид Яир Лапид отметил, что тот факт, что Россия позволяет Ирану действовать против нас, вызывает большое беспокойство и опасения:"Наша дружба с Россией важна, но дружба не может ограничиваться общими пресс-конференциям и праздничными фотографиями. Не только мы должны понимать их интересы в регионе, но и они должны учитывать наши. И Россия обязана знать, что до тех пор, пока существует иранское присутствие, не бывать политической стабильности в Сирии, и правление Асада - под большой угрозой. Наш договор с Россией не предусматривает запрета на военные действия Израиля против иранских целей и против режима Асада, и мы будем действовать столько, сколько посчитаем нужным".Лапид также поздравил с возвращением в Кнессет Пнину Тамано-Шата, которая с сегодняшнего дня начала свою парламентскую деятельность, заменив, покинувшего парламент Яакова Пери.