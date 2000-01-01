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Заместитель канцлера Австрии встретится с депутатом Гликом 12.02 17:08   MIGnews.com

Заместитель канцлера Австрии встретится с депутатом Гликом

Заместитель канцлера Австрии и видный член Австрийской Партии Свободы Ганц Христиан Штрахе встретится с депутатом Ликуда Йехудой Гликом.

Австрийская Партия Свободы обвиняется мэйнстримными медиа в антисемитизме.

Глик заявил: “Мы обсудим пути борьбы с ненавистью и антисемитизмом в Австрии, о сотрудничестве государства Израиль с Австрией, и в особенности с Партией свободы. Я испытываю большой оптимизм в отношении перспектив подобного сотрудничества”.

Глик подчеркнул: “Очень важно найти правильный способ работы со всеми министрами австрийского правительства, как это должно быть между дружественными государствами, связанными общностью интересов”.
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