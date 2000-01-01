12.02 22:25 MIGnews.com

В Китае адаптируют религию к социализму

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Религии в КНР должны быть китайскими по своей сути и стремиться к лучшей адаптации в социалистическом обществе.Об этом заявил в воскресенье вице-премьер Госсовета КНР, член постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) Ван Ян, передает агентство "Синьхуа".ПО его словам, одной из задач правительства является "китаизация" религий. По его словам, эта задача находится в сфере коллективной ответственности самих последователей той или иной религии."Следует прилагать еще больше усилий для того, чтобы лучше разъяснять государственную политику в религиозных делах и готовить больше профессионалов в религиозных кругах", — сказал Ван Ян. "Для разрешения проблем в религиозных делах и преодоления существующих трудностей мы должны мыслить и действовать в русле правления закона", — уточнил высокопоставленный чиновник. "Власти на всех уровнях должны поддерживать религиозные сообщества и в полной мере уважать и защищать их законные права и интересы", — добавил он.Издание отмечает, что такое заявление прозвучало от Ван Яна в ходе выступления в Пекине перед главами традиционных конфессий на симпозиуме, приуроченном к предстоящему празднику весны — Новому году по китайскому календарю.В симпозиуме принимали участие представители китайских организаций буддийской, даосской, исламской, католической и протестантской конфессий, уточняет агентство.