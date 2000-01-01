Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







В Китае адаптируют религию к социализму | Фото:12.02 22:25   MIGnews.com

В Китае адаптируют религию к социализму

Религии в КНР должны быть китайскими по своей сути и стремиться к лучшей адаптации в социалистическом обществе.

Об этом заявил в воскресенье вице-премьер Госсовета КНР, член постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) Ван Ян, передает агентство "Синьхуа".

ПО его словам, одной из задач правительства является "китаизация" религий. По его словам, эта задача находится в сфере коллективной ответственности самих последователей той или иной религии.

"Следует прилагать еще больше усилий для того, чтобы лучше разъяснять государственную политику в религиозных делах и готовить больше профессионалов в религиозных кругах", — сказал Ван Ян. "Для разрешения проблем в религиозных делах и преодоления существующих трудностей мы должны мыслить и действовать в русле правления закона", — уточнил высокопоставленный чиновник. "Власти на всех уровнях должны поддерживать религиозные сообщества и в полной мере уважать и защищать их законные права и интересы", — добавил он.

Издание отмечает, что такое заявление прозвучало от Ван Яна в ходе выступления в Пекине перед главами традиционных конфессий на симпозиуме, приуроченном к предстоящему празднику весны — Новому году по китайскому календарю.

В симпозиуме принимали участие представители китайских организаций буддийской, даосской, исламской, католической и протестантской конфессий, уточняет агентство.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:17
Террориста с ножом задержали в Хевроне
08:05
Ави Габай опечален ложью Нетаниягу
07:33
"Реальный линч": видео нападения на солдатку в Дженине  
07:11
Арестован полицейский ПА, напавший на солдат ЦАХАЛа
07:04
Хизбалла вынудила душевнобольного перейти границу Израиля
06:33
В США считают, что Россия осложняет борьбу с ИГ
04:46
В США преподавательница хочет узаконить секс с учениками
03:35
В Южной Корее провели "роботоолимпиаду"
02:18
Звёзды сериала "Секс в большом городе" устроили скандал
01:24
ВИДЕО: Мальчик научился поворачивать голову на 180 градусов  
00:38
США: учительницу уволили за однополый брак
23:59
Генпрокурор Нью-Йорка подал иск против Weinstein Company
21:50
Сэр Пол Маккартни удостоен израильской премии Вольфа
21:27
Спецслужбы Ирака сообщили, что лидер ИГ находится при смерти
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus