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Швейцария: получат ли внуки иммигрантов гражданство? | Фото: Thinkstock12.02 09:55   MIGnews.com

Швейцария: получат ли внуки иммигрантов гражданство?

На референдуме решиться вопрос о выдаче гражданства Швейцарии иммигрантам в третьем поколении. В воскресенье, 12 февраля, стартовало голосование в стране, где действуют одни из самых строгих правил на получение гражданства.

Если швейцарцы поддержат облегченную процедуру получения гражданства внукам иммигрантам, этим смогут воспользоваться около 25 тысяч человек в возрасте до 25 лет. Отмечается, что само государство заинтересовано в их натурализации из-за старения собственного населения.

Однако к кандидатам был выдвинут ряд требований. Первое это то, что внук иммигрантов должен родиться в Швейцарии и более 5 лет проучиться в швейцарской школе.

Также кандидат должен владеть одним из четырех национальных языков страны и обладать видом на жительство категории С. Помимо этого один из родителей кандидатов также должен быть рожден в Швейцарии, а бабушка или дедушка должны по приезду в страну проживать в ней легально.
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