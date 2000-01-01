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Ливни не получала предложения о назначении на пост в ООН 12.02 09:45   MIGnews.com

Ливни не получала предложения о назначении на пост в ООН

Один из помощников депутата Кнессета Ципи Ливни заявил в интервью газете Маарив, что она не получила формального предложения о назначении на пост заместителя генерального секретаря ООН.

Помощник сообщил, что в минувшие выходные генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш позвонил Ливни. Помощник подчеркнул: “Речь не идет о какой-то закулисной сделке, как это описывается в прессе. Никто не собирается назначать Ливни в обмен на назначение Сайеда Файяда специальным посланником по Ливии”.

Помощник также подчеркнул, что назначение на данный пост не требует ни формального согласия со стороны Государства Израиль, ни одобрения Советом Безопасности ООН.

В то же время, помощник полагает, что в случае получения Ливни формального предложения, в Израиле попытаются данное назначение сорвать. Сама Ливни отказывается от комментариев.
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