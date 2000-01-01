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Секретное оружие: женщина, которая знает все о Нетаниягу 12.02 09:03   MIGnews.com

Секретное оружие: женщина, которая знает все о Нетаниягу

Газета Едиот Ахронот публикует материал о женщине, которая может оказаться ключевым свидетелем по “делу 1000” - обвинениям о получении премьер-министром Нетаниягу дорогих подарков от израильских и иностранных олигархов.

Речь идет о личной помощнице голливудского магната Арнона Мильчана Хадас Кляйн.

Кляйн, жительница Герцлии, также работала с австралийским миллиардеров Джеймосм Пакером, которого тоже подозревают в передаче дорогих подарков премьеру.

Тот факт, что Кляйн была посредницей в отношениях между четой Нетаниягу и Мильчаном делает ее ключевым свидетелем расследования. Едиот Ахронот пишет: “Она знает все. Не было ни одного ящика сигар, посланного Нетаниягу, о котором она не знала бы. Если кто-то купил ювелирные украшения для Сары Нетаниягу - они, скорее всего были доставлены или самой Кляйн, или посланным ею курьером. Если супруги Нетаниягу просили о чем-то - они просили через Кляйн. Все, кто знаком с Мильчаном говорят, что для разрешения любых проблем он немедленно отсылал их к Кляйн”.

Кляйн является правой рукой Мильчана, и по словам знакомых “превращается в львицу в случае, если кто пытается причинить ему ущерб”. Кляйн предана только ему - а не какой-то идее или политикам, сообщает газета. По данным Едиот Ахронот, Кляйн несколько раз была на допросах в полиции.

Знакомые описывают Кляйн в качестве очень умной, но в то же время скромной и приятной женщины. Все выражают уверенность в том, что она будет говорить правду, и ее показания вряд ли окажутся приятными для четы Нетаниягу.
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