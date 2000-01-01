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flickr 12.02 08:08   MIGnews.com

Трамп проигнорировал ракетные испытания КНДР

Президент США Дональд Трамп проигнорировал вопрос журналистов о запуске ракеты властями Северной Кореи. В ходе совместной пресс-конференции в Мар-а-Лаго, штат Флорида, премьер-министр Японии Синдзо Абэ резко осудил запуск ракеты КНДР.

Однако американский лидер оставил без ответа вопрос журналистов о ракетном испытании Пхеньяна. Он также проигнорировал и вопрос о его отношении к своему советнику по национальной безопасности Майклу Флинну, которого пресса обвиняет в обсуждении с РФ вопроса о санкциях.

В свою очередь, официальный представитель Белого дома отметил, что Вашингтон продолжат "внимательно следить за ситуацией" в свете проведенных ракетных испытаний КНДР, пишет Reuters.
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