12.02 08:08 MIGnews.com

Трамп проигнорировал ракетные испытания КНДР

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Президент США Дональд Трамп проигнорировал вопрос журналистов о запуске ракеты властями Северной Кореи. В ходе совместной пресс-конференции в Мар-а-Лаго, штат Флорида, премьер-министр Японии Синдзо Абэ резко осудил запуск ракеты КНДР.Однако американский лидер оставил без ответа вопрос журналистов о ракетном испытании Пхеньяна. Он также проигнорировал и вопрос о его отношении к своему советнику по национальной безопасности Майклу Флинну, которого пресса обвиняет в обсуждении с РФ вопроса о санкциях.В свою очередь, официальный представитель Белого дома отметил, что Вашингтон продолжат "внимательно следить за ситуацией" в свете проведенных ракетных испытаний КНДР, пишет Reuters.