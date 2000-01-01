12.02 07:35 MIGnews.com

Либерман: мы не оставим камня на камне

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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман поддержал премьер-министра Биньямина Нетаниягу, и заявил, что тот не должен уходить в отставку, даже в случае, если ему предъявят обвинительное заключение.Либерман вечером 11 февраля дал интервью второму каналу израильского ТВ.Либерман прокомментировал последние события вокруг Газы: “Я слышал много болтовни от моих товарищей-министров, которые не имеют никакого отношения к безопасности государства Израиль. Мы не намерены инициировать никакой военной акции - ни на юге, ни на севере, и мы не намерены сносить любую провокацию. Это очень хорошо знают и на юге и на севере”.Либерман также прокомментировал расследование в отношение Нетаниягу: “Суд над премьер-министром - не суд над Бузагло или суд над Либерманом. Я рекомендую ему не уходить в отставку, даже если его признают виновным”.Во время интервью у Либермана спросили, что он думает о заявлениях министра строительства Йоава Галанта, предсказавшего новую войну с Газой уже этой весной. Либерман ответил: “Этот министр тоже говорил. Я не знаю, откуда они берут эти данные. Относительно безопасности, есть три ключевых слова: мощь, ответственность и мир. Это ключ”.Либерман подчеркнул: “То, что ясно уже сейчас - если нас втянут в следующую войну, она не будет похожа на “Нерушимую Скалу” - и у нас нет никаких стремлений к приключениям ни на юге, ни на севере - но мы нанесем мощнейший удар. Мы войдем со всей силой, мы не оставим камня на камня от инфраструктуры. Главное, то что необходимо сделать еще до начала операции - ясно определить для себя ее цель. Мы должны это сделать не в прессе, но на заседании кабинета по безопасности”.Либерман также прокомментировал “сливы” в прессу о секретных частях доклада госконтролера по упущениям и провалам в ходе операции “Нерушимая Скала”. В сливах подозревают в первую очередь, лидера Еврейского Дома Нафтали Беннета. Либерман сказал об этом: “ Сделано то, чего делать нельзя”.Относительно дела “хевронского стрелка” Эльора Аазарии Либерман сказал: "Я рекомендую семье Азарии после вынесения приговора обратиться к командиру центрального округа с просьбой о смягчении наказания. Прецеденты были".