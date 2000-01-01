12.02 07:00 MIGnews.com

Ципи Ливни предложили пост заместителя генсека ООН

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По сообщениям в газетах Едиот Ахранот и Гаарец, бывшему министру иностранных дел Израиля и одному из лидеров Сионистского Лагеря был предложен пост заместителя генерального секретаря ООН.Ливни предлагали назначить на высокий пост в обмен на назначение премьер-министра Палестинской автономии Салама Файяда специальным посланником ООН по Ливии.Назначение Файяда было сорвано Соединенными Штатами. Посланник США в ООН Никки Хали написала письмо генсеку ООН, в котором говорится: “Слишком долго ООН демонстрировала предубеждение в пользу Палестинской автономии и в ущерб нашему союзнику, Израилю”.