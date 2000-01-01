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Генсек ООН: исламофобия питает терроризм | Фото: United States Mission Geneva/Flickr13.02 06:34   MIGnews.com

Генсек ООН: источник терроризма - исламофобия

Исламофобия в некоторых частях мира подпитывает терроризм, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттери в ходе официального визита в Саудовскую Аравию, которую он посетил в рамках своего ближневосточного турне.

После посещения Центра гуманитарной помощи и гуманитарных операций имени короля Салмана и беседы с высокопоставленными членами правительства: самим монархом, кронпринцем и министром внутренних дел по совместительству Мохаммедом бин Найефом, а также заместителем кронпринца Мохаммедом бин Салманом, Гуттериш выступил перед журналистами.

"Одним из того, что подпитывает терроризм, является выражение в некоторых частях мира исламофобских чувств, ведение исламофобской политики и произнесение исламофобских заявлений. Это лучшая поддержка, которую только можно оказать ISIS и их пропаганде", - сказал он.

На сайте ООН сказано, что в ходе посещения центра генсек Гуттериш высоко оценил помощь, которую сотрудники этой гуманитарной организации оказывают жителям Сирии, Йемена и многих других стран.

Следующей остановкой руководителя ООН после Саудовской Аравии станут Объединенные Арабские Эмираты.
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