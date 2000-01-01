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Хасан Насралла назвал Трампа идиотом 12.02 21:10   MIGnews.com

Хасан Насралла назвал Трампа идиотом

Главарь ливанской террористической группировки "Хизбалла" шейх Хасан Насралла испытывает оптимизм от осознания того, что Белым домом теперь руководит "идиот". В руководстве Дональда Трампа он видит новые возможности для своей организации.

"Ни Трамп, ни любой другой расист не помешает вере наших детей и стариков. То, что в Белом доме заседает идиот, который хвастается своей тупостью, вселяет в нас оптимизм. Это начало облегчения угнетаемых по всему миру. Трамп показал истинное – уродливое, расистское и несправедливое – лицо администрации США и мы благодарны ему за это", - заявил он, выступая по "Аль-Манар", спутниковому каналу "Хизбаллы".

Насралла заверил, что сейчас его организации куда сильнее, чем в начале 80-ых годов, когда она создавалась, поэтому никто их не сможет запугать. Помимо этого, он посвятил выступление участию "Хизбаллы" в сирийской гражданской войне.

"Военные победы в Сирии – и особенно в Алеппо – способствовали восстановлению безопасности в большинстве сирийских городов", - отметил Хасан Насралла, выразив поддержку прекращению огня в Сирии.
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