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Лапид: необходимо избавить Хайфу от крупнейшей бомбы региона 12.02 20:02   MIGnews.com

Лапид: необходимо избавить Хайфу от крупнейшей бомбы региона

Яир Лапид ("Еш Атид") о решении Хайфского суда об опустошении резервуара с аммиаком: необходимо избавить Хайфу от самой большой бомбы на Ближнем Востоке

"Это очень важное решение для жителей Хайфы и окрестностей. Нужно избавить Хайфу от самой большой бомбы на Ближнем Востоке. Вместе с мэром города Йоной Яхавом мы уже много месяцев ведем борьбу за это. Я рад, что ситуация начала меняться. Плохо то, что правительство ведет себя безответственно, и требуется постановление суда для решения данного вопроса. Мы продолжим следить за тем, чтобы резервуар с аммиаком был опустошен и жизням жителей Хайфы больше ничего не угрожало", - заявил лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.

пресс-служба фракции "Еш Атид"
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