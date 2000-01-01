12.02 18:17 MIGnews.com

Светлова: Цена обещаниям правительства - протест 31 шекеля

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В СМИ появилась информация о том, что пожилые репатрианты собираются послать в кнессет чеки по 31 шекелю, - именно в такую сумму прибавки выразилась "пенсионная реформа" и "революция в области пенсий" партии НДИ. Люди собираются вернуть деньги, видя в ничтожно малой сумме прибавки насмешку, а не реальную помощь и решение проблемы.Депутат кнессета Ксения Светлова (Сионистский лагерь) сказала:"Правительство снова обмануло пожилых репатриантов! Что можно купить на 31 шекель?! Это вся обещанная реформа, о которой так победно рапортовали депутаты партии НДИ??? Что можно купить на 31 шекель? Или даже на 46 или 92 шекеля? Именно такие прибавки получили наши старшие, не больше... Да, важна каждая копейка, спору нет. Но на эти деньги ни лекарств не купить, которые не входят в "корзину", ни по счетам заплатить... Это очевидно для каждого, но не для правительства...Несколько месяцев назад, при присоединении партии "Наш Дом Израиль" к правительству, министр обороны и министр финансов щедро раздавали обещания о долгожданной реформе пожилым людям, получающим лишь пособие по старости. Экономисты, в свою очередь, предупреждали и писали о том, что на деле прибавка составит лишь несколько десятков шекелей на человека. Профессор экономики Мануэль Трахтенберг прямо сказал, что "пенсионная реформа" НДИ - блеф, который не только не даст людям реальной помощи, но и осложнит принятие настоящей полномасштабной реформы.И вот, в день выплаты пособий по старости, реальная цена слов политиков стала очевидна.Роман Лейдерман, после репатриации проработавший 15 лет получил прибавку в 31 шекель. Другие люди получили различные суммы, но не больше 92 шекелей на человека! Поэтому многие пожилые люди решили в знак протеста послать на адрес кнессета полученные мизерные прибавки, чтобы правительство добавило их к миллиардам шекелей пособий ультраортодоксам, или направило бы на другие нужды, которые для этого правительства важны.Призываю всех поддержать справедливую борьбу за право старшего поколения на достойную жизнь в старости!"