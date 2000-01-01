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Франк-Вальтер Штайнмайер избран президентом Германии | Фото: Heinrich-Böll-Stiftung/Flickr12.02 17:51   MIGnews.com

Франк-Вальтер Штайнмайер избран президентом Германии

Бывший глава министерства иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер стал новым, 12-ым, президентом Германии. За 61-летнего социал-демократа Штайнмайера проголосовал 931 из 1260 членов федерального собрания ФРГ, пишет "Би-би-си".

Необходимо напомнить, что Штайнмайера канцлер Ангела Меркель выдвинула единым кандидатом от "Христианско-демократического союза" и Социал-демократической партии Германии, а поддержали его все основные партии страны. Таким образом, он сменит 77-летнего правозащитника Йоахима Гаука, который в силу своего возраста решил не баллотироваться на второй пятилетний срок.

Франк-Вальтер Штайнмайер впервые возглавил министерство иностранных дел Германии в 2005 году. Он некоторое время возглавлял СДПГ, вошедшую тогда по итогам выборов в правящую коалицию с консервативной партией ХДС под руководством Меркель, и в 2007-2009 годах был вице-канцлером.

Стоит отметить, что в то время, как должность президента ФРГ и не имеет реальной власти, она связана с большим моральным авторитетом.
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