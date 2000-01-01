12.02 15:55 MIGnews.com

Нетаниягу: Мы не заинтересованы в эскалации

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Израиль не заинтересован в эскалации отношений с боевиками сектора Газа или салафитами Синайского полуострова, однако решительно будет отвечать на все угрозы и атаки. С таким заявлением выступил премьер-министр Биньямин Нетаниягу на еженедельном заседании правительства."Я хотел бы вновь подчеркнуть: в свете недавних инцидентов, обстрелов Эйлата и других районов, мы придерживаемся очень чёткой политики решительного и мощного реагирования на каждую такую атаку", - сказал он.Глава правительства подчеркнул, что Иерусалим не намерен пускать все на самотёк, и предупредил всех, кто намерен атаковать израильтян, что им придется "заплатить за это высокую цену"."Мы не заинтересованы в обострении, но мы, не колеблясь, будем реагировать со всей мощью, чтобы противостоять нападениям", - подчеркнул Нетаниягу.Помимо этого, премьер-министр проинформировал о намерении продлить на год срок пребывания Гади Айзенкота на посту начальника Генштаба. Для этого коалиции представит соответствующий законопроект."Я очень высоко ценю начальника Генштаба и уверен, что вы тоже высоко оцениваете его работу. Я считаю, что это отражается и на отношении израильских граждан", - сказал он членам правительства 12 февраля.