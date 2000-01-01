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12.02 18:04   MIGnews.com

Растет разрыв в расходах израильтян на образование

Центральное статистическое бюро опубликовало отчет, касающийся расходов родителей на школьное образование в 2013 году. Данные однозначно указывают на вновь разрастающийся разрыв между учениками из различных прослоек населения. По данным ЦСБ, в 2013 году в начальных, средних и старших школах Израиля обучались 1,4 миллиона учеников, 55,8% из них в начальных школах (с первого по шестой класс), 23,8% в средней (седьмой-девятый классы) и 20,2% учились в старшей школе (десятый-двенадцатый классы).

Среднемесячный расход родителей на школьника составил в 2013 году 379 шекелей. 74% этой суммы было потрачено непосредственно на ученика: 38% — в качестве школьных выплат, 36% — на мероприятия после учебы. Еще 26% пошли на оплату библиотек, покупку компьютера, писчебумажные принадлежности и другое. В начальной школе родители тратили порядка 353 шекелей в месяц, в средней школе — 426 и в старшей расход снова снизился до 369 шекелей в месяц.

Отчет указывает на разрыв в расходах на образование между семьями, принадлежащими к различны социально-экономическим прослойкам. Наиболее обеспеченные израильтяне тратят на образование ребенка в 4,5 раза больше наименее обеспеченных — 819 шекелей по сравнению со 180 шекелями. Тоже самое касается и школьных выплат, что увеличивает шансы детей из обеспеченных семей преуспеть в учебе в школе, а затем и в высших учебных заведениях.

После записи ребенка в школу родители должны принять решение относительно участия в мероприятиях, проводимых после учебы как-то кружки, дополнительные уроки, разнообразные лекции и тому подобное. Согласно отчету, разрыв наблюдается и здесь. Наиболее богатые семьи тратят на внеклассные мероприятия ребенка в 10 раз больше, чем это делают самые малообеспеченные израильтяне — 382 шекеля по сравнению с 36 шекелями.
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