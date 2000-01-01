12.02 15:04 MIGnews.com

Суд в Хайфе: емкость с аммонием должна быть осушена

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Суд постановил, что компания Хайфа Химикалим обязана осушить емкость с аммонием в бухте Хайфы в течение 10 дней.Решение суда принято после того, муниципалитет временно запретил работу объекта, угрожающего жизни десяткам тысяч людей. Согласно оценкам ученых, утечка аммония может привести к смерти тысяч жителей города, и нанести непоправимый ущерб здоровью еще десяткам тысяч.В прошлом месяце мэ Хайфы Йона Яхава созвал пресс-конференцию, на которой призвал правительство закрыть хранилище. Он привел, в качестве аргумента, доклад , написанный 10 профессорами и докторами химических наук из разных академических институтов. Яхав потребовал, чтобы все “у кого есть соответствующие полномочия и возможности” сделали все необходимое для переноса хранилища из центра города в более безопасное место.